Salon du livre – Plumes de Soignants Maison des Soignants du Grand Est Metz

Informations pratiques

Metz

Salon du livre – Plumes de Soignants

Maison des Soignants du Grand Est 13 rue de la Gendarmerie Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Plumes de Soignants est la première édition d’un événement littéraire inédit consacré aux professionnels de santé qui écrivent. La Maison des Soignants Grand Est à Metz accueillera une vingtaine de soignants-auteurs pour une journée ouverte à tous, placée sous le signe des rencontres, des livres et de l’humain.

Les auteurs représentent plusieurs professions et sont nationaux.

Au programme : rencontres avec les auteurs, dédicaces, conférences et tables rondes autour de la santé, du soin et des réalités vécues par ceux qui soignent. Une occasion de découvrir les soignants autrement… à travers leurs plumes.Tout public

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Maison des Soignants du Grand Est 13 rue de la Gendarmerie Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

« Plumes de Soignants » is the first edition of a brand-new literary event dedicated to healthcare professionals who write. The Maison des Soignants Grand Est in Metz will host about twenty healthcare workers who are also authors for a day open to everyone, centered around meetings, books, and human connection.

The authors represent various professions and come from across the country.

On the program: meet-and-greets with authors, book signings, lectures, and roundtable discussions on health, caregiving, and the realities experienced by those who provide care. An opportunity to get to know healthcare workers in a different light—through their writing.

L’événement Salon du livre – Plumes de Soignants Metz a été mis à jour le 2026-09-07 par AGENCE INSPIRE METZ