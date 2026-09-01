Salon du livre – Plumes de Soignants Maison des Soignants du Grand Est Metz
samedi 26 septembre 2026 · Maison des Soignants du Grand Est · Metz
Informations pratiques
Metz
Salon du livre – Plumes de Soignants
Maison des Soignants du Grand Est 13 rue de la Gendarmerie Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Plumes de Soignants est la première édition d’un événement littéraire inédit consacré aux professionnels de santé qui écrivent. La Maison des Soignants Grand Est à Metz accueillera une vingtaine de soignants-auteurs pour une journée ouverte à tous, placée sous le signe des rencontres, des livres et de l’humain.
Les auteurs représentent plusieurs professions et sont nationaux.
Au programme : rencontres avec les auteurs, dédicaces, conférences et tables rondes autour de la santé, du soin et des réalités vécues par ceux qui soignent. Une occasion de découvrir les soignants autrement… à travers leurs plumes.Tout public
0 .
Maison des Soignants du Grand Est 13 rue de la Gendarmerie Metz 57000 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
« Plumes de Soignants » is the first edition of a brand-new literary event dedicated to healthcare professionals who write. The Maison des Soignants Grand Est in Metz will host about twenty healthcare workers who are also authors for a day open to everyone, centered around meetings, books, and human connection.
The authors represent various professions and come from across the country.
On the program: meet-and-greets with authors, book signings, lectures, and roundtable discussions on health, caregiving, and the realities experienced by those who provide care. An opportunity to get to know healthcare workers in a different light—through their writing.
L’événement Salon du livre – Plumes de Soignants Metz a été mis à jour le 2026-09-07 par AGENCE INSPIRE METZ
À voir aussi à Metz (Moselle)
- Rencontre avec Gilles ROZIER Librairie La Cour des Grands Metz 15 septembre 2026
- Ciné-débat (S)Top départ de Metz à Bangkok en stop Centre Saint-Denis de la Réunion Metz 16 septembre 2026
- Spectacle L’argent immobilier La Comédie de Metz Metz 16 septembre 2026
- Metz l’étudiante l’event #6 Metz 17 septembre 2026
- MONROE EGLISE SAINTE-THERESE Metz 17 septembre 2026