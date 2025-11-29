Salon du livre: « Plumes d’ici » Luzech
Salon du livre: « Plumes d’ici » Luzech samedi 29 novembre 2025.
Salon du livre: « Plumes d’ici »
152 rue de la Ville Luzech Lot
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
2025-11-29
L’équipe de Lire à Luzech repart pour une prochaine édition de son Salon du livre Plumes d’ici , le samedi 29 novembre 2025 à la Médiathèque et Musée Armand Viré
Seront présents Eric Argano, Fabienne Baynat, Bernard Bénit, Patrick Chéreau, Jean-Matthieu Clot, Philipe Delamare, Daniel Depaepe et Charlotte, Doréa, Sylvie Gavilan, Nicolas Grimaldi, Diana Leseigneur, Christine Machureau, Patrick Mothes, Anne Marie O’Donovan, Michelle Sathi, Louise Treyborac, Arlette Vergne-Roubertou, Hervé Vignes… et le bouquiniste Gilles Arnoux
152 rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 58 47 lirealuzech.46@gmail.com
English :
The Lire à Luzech team is back for another edition of its « Plumes d?ici » book fair on Saturday, November 29, 2025 at the Armand Viré Media Library and Museum
Will be present Eric Argano, Fabienne Baynat, Bernard Bénit, Patrick Chéreau, Jean-Matthieu Clot, Philipe Delamare, Daniel Depaepe et Charlotte, Doréa, Sylvie Gavilan, Nicolas Grimaldi, Diana Leseigneur, Christine Machureau, Patrick Mothes, Anne Marie O?Donovan, Michelle Sathi, Louise Treyborac, Arlette Vergne-Roubertou, Hervé Vignes? and bookseller Gilles Arnoux
German :
Das Team von Lire à Luzech startet die nächste Ausgabe seiner Buchmesse « Plumes d’ici » am Samstag, den 29. November 2025 in der Mediathek und dem Museum Armand Viré
Anwesend sein werden: Eric Argano, Fabienne Baynat, Bernard Bénit, Patrick Chéreau, Jean-Matthieu Clot, Philipe Delamare, Daniel Depaepe und Charlotte, Doréa, Sylvie Gavilan, Nicolas Grimaldi, Diana Leseigneur, Christine Machureau, Patrick Mothes, Anne Marie O?Donovan, Michelle Sathi, Louise Treyborac, Arlette Vergne-Roubertou, Hervé Vignes? und der Buchhändler Gilles Arnoux
Italiano :
Il team di Lire à Luzech torna per una nuova edizione della fiera del libro « Plumes d’ici », sabato 29 novembre 2025 presso la Mediateca e Museo Armand Viré
L’evento vedrà la partecipazione di Eric Argano, Fabienne Baynat, Bernard Bénit, Patrick Chéreau, Jean-Matthieu Clot, Philipe Delamare, Daniel Depaepe et Charlotte, Doréa, Sylvie Gavilan, Nicolas Grimaldi, Diana Leseigneur, Christine Machureau, Patrick Mothes, Anne Marie O’Donovan, Michelle Sathi, Louise Treyborac, Arlette Vergne-Roubertou, Hervé Vignes e il libraio Gilles Arnoux
Espanol :
El equipo de Lire à Luzech vuelve con una nueva edición de su feria del libro « Plumes d’ici » el sábado 29 de noviembre de 2025 en la Mediateca y Museo Armand Viré
El evento contará con la presencia de Eric Argano, Fabienne Baynat, Bernard Bénit, Patrick Chéreau, Jean-Matthieu Clot, Philipe Delamare, Daniel Depaepe et Charlotte, Doréa, Sylvie Gavilan, Nicolas Grimaldi, Diana Leseigneur, Christine Machureau, Patrick Mothes, Anne Marie O’Donovan, Michelle Sathi, Louise Treyborac, Arlette Vergne-Roubertou, Hervé Vignes? y el librero Gilles Arnoux
