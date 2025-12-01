Salon du livre policier 3ème édition. La Pam Brest

Salon du livre policier 3ème édition.

La Pam 56 Rue d’Aiguillon Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Le collectif d’auteurs L’Assassin Habite Dans Le 29 (LAHDL29), en collaboration avec le tiers-lieu La PAM, organise la troisième édition du Salon du Livre Policier de Brest.

L’occasion de rencontrer vingt-cinq auteurs, issus de tout le département, sur une palette de genres allant du polar régional au thriller international, en passant par l’intrigue historique, la bande dessinée, le polar fantastique, humoristique, philosophique, ou encore la nouvelle noire…

À noter la présence de Pierre Pouchairet (Prix du roman d’espionnage et Prix du Quai des Orfèvres) dont la série Les trois Brestoises est en cours d’adaptation pour France 2. À cette occasion seront présentées, en avant-première, plusieurs planches de la bande dessinée qui accompagnera la sortie du téléfilm. .

La Pam 56 Rue d’Aiguillon Brest 29200 Finistère Bretagne

