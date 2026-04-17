Concarneau

Salon du livre policier

Place Jean Jaurès Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

30 auteurs finistériens proposeront leur production de thrillers, romans policiers jeunesse, bandes dessinées, romans policiers régionaux, classiques, mêlés de science-fiction, dans l’univers Fantasy…

Organisé par L’association L’Assassin Habite Dans Le 29

L’entrée est gratuite. .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English :

L’événement Salon du livre policier Concarneau a été mis à jour le 2026-05-12 par OTC CCA