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Salon du livre policier Concarneau

Salon du livre policier Concarneau samedi 22 août 2026.

Adresse : Place Jean Jaurès

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : samedi 22 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Concarneau

Salon du livre policier

Place Jean Jaurès Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-22

30 auteurs finistériens proposeront leur production de thrillers, romans policiers jeunesse, bandes dessinées, romans policiers régionaux, classiques, mêlés de science-fiction, dans l’univers Fantasy…
Organisé par L’association L’Assassin Habite Dans Le 29
L’entrée est gratuite.   .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90 

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English :

L’événement Salon du livre policier Concarneau a été mis à jour le 2026-05-12 par OTC CCA

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