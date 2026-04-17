Salon du livre policier Concarneau
Salon du livre policier Concarneau samedi 22 août 2026.
Concarneau
Salon du livre policier
Place Jean Jaurès Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
30 auteurs finistériens proposeront leur production de thrillers, romans policiers jeunesse, bandes dessinées, romans policiers régionaux, classiques, mêlés de science-fiction, dans l’univers Fantasy…
Organisé par L’association L’Assassin Habite Dans Le 29
L’entrée est gratuite. .
Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English :
L’événement Salon du livre policier Concarneau a été mis à jour le 2026-05-12 par OTC CCA
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