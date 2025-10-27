Salon du Livre Policier de Brest 2025 La PAM Brest Dimanche 14 décembre, 10h00 Entrée libre

Le dimanche 14 décembre 2025, le collectif d’auteurs L’Assassin Habite Dans Le 29 (LAHDL29), en collaboration avec le tiers-lieu La PAM, organise la troisième édition du Salon du Livre Policier de Brest.

L’occasion de rencontrer vingt-cinq auteurs et autrices, issus de tout le département, sur une palette de genres allant du polar régional au thriller international, en passant par l’intrigue historique, la bande dessinée, le polar fantastique, humoristique, philosophique, ou encore la nouvelle noire, tant en matière de littérature jeunesse qu’adulte…

Présentation et dédicace des ouvrages tout au long de la journée. 10 heures – 18 heures, La Pam, 56 rue d’Aiguillon, entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-14T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T18:00:00.000+01:00

https://www.facebook.com/lassassinhabitedansle29/about

La PAM 56 rue d’Aiguillon Centre Ville Brest 29200 Finistère