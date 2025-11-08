Salon du Livre Policier de Douarnenez 2025 Salle des Fêtes Douarnenez Douarnenez 8 et 9 novembre Entrée libre

L’occasion de rencontrer une sélection d’auteurs de romans policiers dans les domaines classique, régional, historique, jeunesse, fantasy, ou encore de la bande dessinée.

Les samedi 08 et dimanche 09 novembre 2025, le collectif d’auteurs L’Assassin Habite Dans Le 29 (LAHDL29), en collaboration avec la Maison de la Presse et Douarnenez Commerces, organisera la quatrième édition Salon du Livre Policier de Douarnenez, Salle des fêtes.

19 écrivains issus de tout le département… livres adultes et jeunesse… présentation et dédicace des ouvrages tout au long des deux jours… entrée gratuite…

Début : 2025-11-08T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-09T18:00:00.000+01:00

https://www.facebook.com/lassassinhabitedansle29/

Salle des Fêtes Douarnenez Rue Eugène Kerivel Douarnenez 29100 Finistère