Salon du Livre Policier de Landéda 2026 Le Sémaphore Aber-Wrac’h Dimanche 22 février, 10h00 Entrée libre

L’occasion de rencontrer une vingtaine d’auteurs et d’autrices, issus de tout le département.

Le collectif d’auteurs L’Assassin Habite Dans Le 29 (LAHDL29), en collaboration avec la municipalité, organise la première édition du Salon du Livre Policier de Landéda.

L’occasion de rencontrer une vingtaine d’auteurs et d’autrices, issus de tout le département, sur une palette de genres allant du polar régional au thriller international, en passant par l’intrigue historique, la bande dessinée, le polar fantastique, humoristique, philosophique, ou encore la nouvelle noire, tant en matière de littérature jeunesse qu’adulte.

Présentation et dédicace des ouvrages tout au long de la journée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-22T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-22T18:00:00.000+01:00

Le Sémaphore 180 chemin de Bellevue 29870 Landéda Aber-Wrac’h 29870 Finistère



