Salon du Livre Policier de Landéda Landéda

Salon du Livre Policier de Landéda

Route des Anges Landéda Finistère

Début : 2026-02-22 10:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Le collectif d’auteurs L’Assassin Habite Dans Le 29 (LAHDL29), en collaboration avec la municipalité, organise la première édition du Salon du Livre Policier de Landéda. Entrée gratuite. .

Route des Anges Landéda 29870 Finistère Bretagne

English : Salon du Livre Policier de Landéda

