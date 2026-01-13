Salon du Livre Policier de Logonna-Daoulas 2026 Salle Kejadenn Logonna-Daoulas Samedi 24 janvier, 10h00 Entrée libre

Le collectif d’auteurs L’Assassin Habite Dans Le 29 (LAHDL29), en collaboration avec la municipalité, organise la première édition du Salon du Livre Policier de Logonna-Daoulas.

L’occasion de rencontrer vingt-huit auteurs et autrices, issus de tout le département, sur une palette de genres allant du polar régional au thriller international, en passant par l’intrigue historique, la bande dessinée, le polar fantastique, humoristique, philosophique, ou encore la nouvelle noire, tant en matière de littérature jeunesse qu’adulte.

Présentation et dédicace des ouvrages tout au long de la journée.

Salle Kejadenn Rue Ar Mor Logonna-Daoulas 29460 Finistère



