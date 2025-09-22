Salon du Livre Policier de Plovan Plovan
Salon du Livre Policier de Plovan
Hent Kreisker Plovan Finistère
Début : 2025-09-22 10:00:00
fin : 2025-09-22 18:00:00
2025-09-22
Le collectif L’Assassin Habite Dans Le 29 vous invite à rencontrer une sélection d’auteurs de romans policiers, dans le domaine classique, régional, historique, jeunesse, fantasy, ou de la bande dessinée. .
Hent Kreisker Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 92 72 95
