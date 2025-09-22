Salon du Livre Policier de Plovan Plovan

Hent Kreisker Plovan Finistère

Début : 2025-09-22 10:00:00

fin : 2025-09-22 18:00:00

2025-09-22

Le collectif L’Assassin Habite Dans Le 29 vous invite à rencontrer une sélection d’auteurs de romans policiers, dans le domaine classique, régional, historique, jeunesse, fantasy, ou de la bande dessinée. .

Hent Kreisker Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 92 72 95

