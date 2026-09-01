Salon du livre Pont-L’Évêque Inauguration Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque
vendredi 25 septembre 2026 · Librairie La Distillerie · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
Salon du livre Pont-L’Évêque Inauguration
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25 21:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Inauguration du salon du livre
Nous accueillons pour sa soirée d’inauguration le Salon du livre de Pont-L’Évêque qui portera sur scène une table ronde avec 4 de ses auteurs suivie d’une séance de dédicaces et d’échanges avec le public : Philippe Chauveau, médiateur, animera la conversation autour de « Raconter une vie : peinture, correspondances et fiction » avec Michel Bernard pour L’automne d’André Derain (Les Belles Lettres, 2026), Hugo Boris pour Regarde-moi tomber mon amour (L’Iconoclaste, 2026), Guillaume Frantzwa pour Comprendre la Renaissance (Perrin, 2026) et Charles-Eloi Vial pour Les lieux de Napoléon (Perrin,2025).
Entrée libre .
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63
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English : Salon du livre Pont-L’Évêque Inauguration
Opening of the book fair
L’événement Salon du livre Pont-L’Évêque Inauguration Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terre d’Auge Tourisme
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