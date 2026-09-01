UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pont-l'Évêque

Salon du livre Pont-L’Évêque Inauguration Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque

vendredi 25 septembre 2026 · Librairie La Distillerie · Pont-l'Évêque

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Librairie La Distillerie
Adresse
7 place Vauquelin
Ville
14130 Pont-l'Évêque
Département
Calvados
Tarif

Pont-l’Évêque

Salon du livre Pont-L’Évêque Inauguration

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25 21:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Inauguration du salon du livre
Nous accueillons pour sa soirée d’inauguration le Salon du livre de Pont-L’Évêque qui portera sur scène une table ronde avec 4 de ses auteurs suivie d’une séance de dédicaces et d’échanges avec le public : Philippe Chauveau, médiateur, animera la conversation autour de « Raconter une vie : peinture, correspondances et fiction » avec Michel Bernard pour L’automne d’André Derain (Les Belles Lettres, 2026), Hugo Boris pour Regarde-moi tomber mon amour (L’Iconoclaste, 2026), Guillaume Frantzwa pour Comprendre la Renaissance (Perrin, 2026) et Charles-Eloi Vial pour Les lieux de Napoléon (Perrin,2025).
Entrée libre   .

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du livre Pont-L’Évêque Inauguration

Opening of the book fair

L’événement Salon du livre Pont-L’Évêque Inauguration Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terre d’Auge Tourisme

À voir aussi à Pont-l'Évêque (Calvados)