Salon du livre Pont-L’Évêque Inauguration Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Salon du livre Pont-L’Évêque Inauguration

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25 21:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Inauguration du salon du livre

Nous accueillons pour sa soirée d’inauguration le Salon du livre de Pont-L’Évêque qui portera sur scène une table ronde avec 4 de ses auteurs suivie d’une séance de dédicaces et d’échanges avec le public : Philippe Chauveau, médiateur, animera la conversation autour de « Raconter une vie : peinture, correspondances et fiction » avec Michel Bernard pour L’automne d’André Derain (Les Belles Lettres, 2026), Hugo Boris pour Regarde-moi tomber mon amour (L’Iconoclaste, 2026), Guillaume Frantzwa pour Comprendre la Renaissance (Perrin, 2026) et Charles-Eloi Vial pour Les lieux de Napoléon (Perrin,2025).

Entrée libre .

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63

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English : Salon du livre Pont-L’Évêque Inauguration

Opening of the book fair

L’événement Salon du livre Pont-L’Évêque Inauguration Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terre d’Auge Tourisme