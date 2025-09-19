Salon du Livre Prades

Salon du Livre Prades vendredi 19 septembre 2025.

Début : Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Salon du livre par le Rocher d’Ecriture du 19 au 21 septembre.

Prades Prades 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 00 48 pmbenoist0196@orange.fr

English :

Rocher d’Ecriture book fair from September 19 to 21.

German :

Buchmesse von Le Rocher d’Ecriture vom 19. bis 21. September.

Italiano :

Fiera del libro organizzata da Rocher d’Ecriture dal 19 al 21 settembre.

Espanol :

Feria del libro organizada por Rocher d’Ecriture del 19 al 21 de septiembre.

L’événement Salon du Livre Prades a été mis à jour le 2025-08-31 par Communauté de communes des rives Haut-Allier