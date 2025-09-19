Salon du Livre Prades
Salon du Livre Prades vendredi 19 septembre 2025.
Salon du Livre
Prades Prades Haute-Loire
Début : Vendredi 2025-09-19
fin : 2025-09-21
2025-09-19
Salon du livre par le Rocher d’Ecriture du 19 au 21 septembre.
Prades Prades 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 00 48 pmbenoist0196@orange.fr
English :
Rocher d’Ecriture book fair from September 19 to 21.
German :
Buchmesse von Le Rocher d’Ecriture vom 19. bis 21. September.
Italiano :
Fiera del libro organizzata da Rocher d’Ecriture dal 19 al 21 settembre.
Espanol :
Feria del libro organizada por Rocher d’Ecriture del 19 al 21 de septiembre.
