Salon du livre préhistorique La Chapelle-aux-Saints
samedi 1 août 2026 · La Chapelle-aux-Saints
Informations pratiques
La Chapelle-aux-Saints
Salon du livre préhistorique
La Chapelle-aux-Saints Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Le Musée de Néandertal organise un salon du livre entièrement dédié à la préhistoire aui aura lieu pendant la Fête de la Préhistoire. Une vingtaine d’auteurs de livres scientifiques, romans, livres jeunesse et bandes dessinées. Dédicaces, animations, tables rondes. .
La Chapelle-aux-Saints 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 18 00 contact@neandertal-musee.org
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English : Salon du livre préhistorique
L’événement Salon du livre préhistorique La Chapelle-aux-Saints a été mis à jour le 2026-07-25 par Corrèze Tourisme