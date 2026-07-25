Informations pratiques

La Chapelle-aux-Saints

Salon du livre préhistorique

La Chapelle-aux-Saints Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Le Musée de Néandertal organise un salon du livre entièrement dédié à la préhistoire aui aura lieu pendant la Fête de la Préhistoire. Une vingtaine d’auteurs de livres scientifiques, romans, livres jeunesse et bandes dessinées. Dédicaces, animations, tables rondes. .

La Chapelle-aux-Saints 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 18 00 contact@neandertal-musee.org

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English : Salon du livre préhistorique

L’événement Salon du livre préhistorique La Chapelle-aux-Saints a été mis à jour le 2026-07-25 par Corrèze Tourisme