Salon du Livre Pyramide des métiers d’art Saint-Amand-Montrond

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pour sa quatrième édition, le Salon du Livre de la ville de Saint Amand Montrond met à l’honneur son 40ème Prix Alain Fournier, avec Ingrid Glowacki et La Poète aux mains noires. Partage des littératures, le salon se veut ouvert à tous les univers : du roman policier aux ouvrages Facile à lire, en passant par le récit de voyage illustré ou la bande dessinée. Deux jours de rencontres privilégiées avec les auteurs, d’ateliers gratuits et une conférence exclusive « Comment et que lisent les jeunes aujourd’hui ?

Pyramide des métiers d’art 145 rue de la Cannetille, 18200 Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire http://www.cite-or.com https://www.facebook.com/citedelor18;https://twitter.com/Citedelor?lang=fr Située à l’est de la ville, la Pyramide des métiers d’art propose à la fois un centre culturel et un espace de congrès.

Bâtiment à l’architecture très moderne, en forme de pyramide, construit de verre, de métal, de bois et de pierre.

ville de Saint-Amand-Montrond