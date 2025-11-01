Salon du livre: quand les idées éclairent le monde Palais des Congrès Valence

Salon du livre: quand les idées éclairent le monde Palais des Congrès Valence samedi 1 novembre 2025.

Salon du livre: quand les idées éclairent le monde

Palais des Congrès Avenue Georges Clémenceau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-01

Retrouvez le Salon du livre de Valence consacré aux essais, documents et aux actualités. Plus d’une trentaine d’auteurs présents, des conférences…

.

Palais des Congrès Avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40

English :

The Salon du livre de Valence is dedicated to essays, documents and current affairs. More than thirty authors present, conferences…

German :

Finden Sie die Buchmesse in Valence, die Essays, Dokumenten und Nachrichten gewidmet ist. Mehr als dreißig Autoren sind anwesend, Vorträge…

Italiano :

Il Salone del Libro di Valence è dedicato alla saggistica, ai documenti e all’attualità. Più di trenta autori presenti, conferenze…

Espanol :

El Salón del Libro de Valence está dedicado al ensayo, los documentos y la actualidad. Más de treinta autores presentes, conferencias…

L’événement Salon du livre: quand les idées éclairent le monde Valence a été mis à jour le 2025-10-06 par Valence Romans Tourisme