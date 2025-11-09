SALON DU LIVRE RÉGIONAL DE PIGNAN Pignan

Avenue de l'Europe Pignan Hérault

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Plongez dans l’univers des auteurs régionaux au salon du livre

Le salon du livre ouvre ses portes le dimanche 9 novembre pour une journée de rencontre et d’échange avec les auteurs, des conférences et une initiation à l’origazoom.

Le salon du livre de Pignan, organisé avec le soutien de la Région Occitanie, s’est imposé au fil du temps comme un moment fort de la littérature régionale. Avec une trentaine d’auteurs régionaux présents avec leurs ouvrages, ce salon propose une vraie proximité avec les auteurs.

Bien plus qu’une simple occasion de partir avec un livre dédicacé à offrir pour les fêtes qui approchent, ce salon permet de dialoguer et d’en apprendre plus sur le travail des écrivains qui échangent avec le public sur leurs parcours, leurs sources d’inspiration et leurs méthodes de travail. La médiathèque de la gare sera également présente sur un stand et une vente de livres au bénéfice du secours populaire sera proposé tout au long de la journée.

Au programme

– Toute la journée atelier d’initiation à L’Origazoom. Un procédé artistique créatif et innovant en 3D, mêlant pliage façon origami, graffiti et calligraphie. En présence des inventeurs Lionel Fixaris et Roxane Renaud. Adapté à tous les publics et en accès libre.

– A 11h, Chantal Berhault prendra la parole pour une conférence sur Presqu’île de Maguelone, terre de choix .

– A 15h, Alain Valdeyron proposera une autre conférence sur Les Guilhem, seigneurs de Montpellier .

A 18h, se tiendra le discours de clôture et la remise des prix du concours de dessins des enfants des centres de loisirs qui cette année proposeront des réalisations autour du thème Je dessine la couverture de mon livre imaginaire

Dimanche 9 novembre

Ouvert au public de 10h à 18h

Caves du château Entrée libre .

Avenue de l’Europe Pignan 34570 Hérault Occitanie

English :

The Pignan book fair opens its doors on Sunday November 9 for a day of meetings and exchanges with authors, conferences and an introduction to origazoom.

German :

Die Buchmesse in Pignan öffnet am Sonntag, den 9. November, ihre Türen für einen Tag, an dem Sie Autoren treffen und sich mit ihnen austauschen können, sowie für Vorträge und eine Einführung in Origazoom.

Italiano :

La fiera del libro di Pignan apre le sue porte domenica 9 novembre per una giornata di incontri e dibattiti con gli autori, conferenze e un’introduzione all’origazoom.

Espanol :

El salón del libro de Pignan abre sus puertas el domingo 9 de noviembre para una jornada de encuentros y debates con autores, conferencias y una presentación de origazoom.

