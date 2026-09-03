Informations pratiques

Illfurth

Salon du livre régional

28 rue de Spechbach Illfurth Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

La commune d’Illfurth et la bibliothèque vous invitent à leur Salon du livre régional : auteurs, éditeurs, artistes seront présents. Expositions sur la journée et animations.

Le Salon du Livre revient pour une nouvelle édition !

Au programme : de nombreuses rencontres et dédicaces avec des auteurs, illustrateurs et éditeurs, une exposition, des ateliers créatifs, un espace Troc’Livres pour échanger vos ouvrages et une tombola livresque.

Retrouvez également plusieurs temps forts : inauguration, spectacle, discussions et rencontres autour de la littérature.

Un moment convivial pour découvrir des livres, rencontrer des passionnés et partager le plaisir de la lecture ! 0 .

28 rue de Spechbach Illfurth 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 88 61 36 bm.illfurth@orange.fr

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English :

The Illfurth commune and library invite you to their regional book fair: authors, publishers and artists will be present. Day-long exhibitions and entertainment.

L’événement Salon du livre régional Illfurth a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme du Sundgau