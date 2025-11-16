Salon du Livre Régional Saint-Victor
Salon du Livre Régional Saint-Victor dimanche 16 novembre 2025.
Salon du Livre Régional
Hameau de la Dure Saint-Victor Allier
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Organisé par Les Gats Do Bourbonnais.
Hameau de la Dure Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 73 47
English :
Organized by Les Gats Do Bourbonnais.
German :
Organisiert von Les Gats Do Bourbonnais.
Italiano :
Organizzato da Les Gats Do Bourbonnais.
Espanol :
Organizado por Les Gats Do Bourbonnais.
L’événement Salon du Livre Régional Saint-Victor a été mis à jour le 2025-10-04 par Montluçon Tourisme