Salon du livre Salle des fêtes Romagne

Salon du livre

Salle des fêtes Le Bourg Romagne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Le 18e Salon du livre de Romagne se tiendra toute la journée dans la salle des fêtes. Plus de 25 auteurs seront présents pour échanger avec vous autour de leurs ouvrages. Au programme expositions, photos, atelier d’écriture animé par Valérie De la Torre à 11 h, contes pour petits et grands à 14 h et 16 h. Un apéritif convivial vous sera offert à 12 h. Une belle occasion de découvrir des univers littéraires variés et de soutenir les auteurs locaux. Restauration sur place, entrée libre. .

Salle des fêtes Le Bourg Romagne 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 69 80 13 86

