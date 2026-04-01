Saint-Germain-du-Puy

Salon du Livre, Romance & Fantastique

Saint-Germain-du-Puy Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Plongez dans l’univers de la romance et du fantastique lors d’un salon réunissant plus de 90 auteurs en dédicace.

Le Salon du livre Romance & Fantastique vous propose un moment de découverte et de partage autour de la lecture. Plus de 90 auteurs seront présents pour présenter leurs univers, échanger avec le public et dédicacer leurs ouvrages. Dans une ambiance conviviale et accessible à tous, profitez également d’un espace gourmand avec food truck, stand sucré et buvette. Entrée gratuite. Rendez-vous à l’Espace Nelson Mandela à Saint-Germain-du-Puy, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 17h. .

Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire berrybooksloveandtales@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into the world of romance and fantasy at a fair featuring over 90 authors signing books.

L’événement Salon du Livre, Romance & Fantastique Saint-Germain-du-Puy a été mis à jour le 2026-04-06 par OT BOURGES