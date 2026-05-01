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Salon du Livre Romilly-sur-Andelle

Salon du Livre Romilly-sur-Andelle samedi 30 mai 2026.

Adresse : 1430 Rue de la Libération

Ville : 27610 Romilly-sur-Andelle

Département : Eure

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Romilly-sur-Andelle

Salon du Livre

1430 Rue de la Libération Romilly-sur-Andelle Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Le samedi 30 mai 2026, au complexe Louis Aragon, le 13ème Salon du Livre le Printemps Littéraire Romillois ouvrira ses portes. Plus de 30 acteurs (dont Patrick CHESNAIS et Michel CHEVALET seront présents à cette manifestation. La mascotte des Schtroumpfs sera également présente.

Entrée gratuite   .

1430 Rue de la Libération Romilly-sur-Andelle 27610 Eure Normandie +33 2 32 48 18 28 

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English : Salon du Livre

L’événement Salon du Livre Romilly-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Lyons Andelle