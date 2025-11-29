SALON DU LIVRE SALLE DU CUBE Saint-Gaudens

SALON DU LIVRE

SALLE DU CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29

Plus de 50 auteurs et tous les genres littéraires attendus

Salon organisé par l’association Comm’un Livre, rencontres, dédicaces d’auteurs, tables rondes et maisons d’éditions présentes. Tous les genres littéraires attendus, du manga à la bande dessinée, aux romans graphiques, sans oublier les romans de Noël.

Activités et restauration sur place. .

SALLE DU CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

English :

Over 50 authors and all literary genres expected

German :

Mehr als 50 Autoren und alle literarischen Genres werden erwartet

Italiano :

Sono attesi più di 50 autori e tutti i generi letterari

Espanol :

Se esperan más de 50 autores y todos los géneros literarios

L’événement SALON DU LIVRE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-11-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE