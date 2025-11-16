Salon du livre Saint-Maurice-sur-Fessard
Salon du livre Saint-Maurice-sur-Fessard dimanche 16 novembre 2025.
Salon du livre
Saint-Maurice-sur-Fessard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-16
Salon du livre
Livres anciens et toutes collections
Buvette et restauration sur place .
Saint-Maurice-sur-Fessard 45700 Loiret Centre-Val de Loire marietheresesaingeon@gmail.com
English :
Book fair
German :
Buchmesse
Italiano :
Fiera del libro
Espanol :
Feria del libro
