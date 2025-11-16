Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon du livre Saint-Maurice-sur-Fessard

Salon du livre Saint-Maurice-sur-Fessard dimanche 16 novembre 2025.

Saint-Maurice-sur-Fessard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-16

Livres anciens et toutes collections
Buvette et restauration sur place   .

Saint-Maurice-sur-Fessard 45700 Loiret Centre-Val de Loire   marietheresesaingeon@gmail.com

English :

Book fair

German :

Buchmesse

Italiano :

Fiera del libro

Espanol :

Feria del libro

L’événement Salon du livre Saint-Maurice-sur-Fessard a été mis à jour le 2025-10-31 par ADRT45