Salon du livre

Saint-Maurice-sur-Fessard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-16

Salon du livre

Livres anciens et toutes collections

Buvette et restauration sur place .

Saint-Maurice-sur-Fessard 45700 Loiret Centre-Val de Loire marietheresesaingeon@gmail.com

English :

Book fair

German :

Buchmesse

Italiano :

Fiera del libro

Espanol :

Feria del libro

L’événement Salon du livre Saint-Maurice-sur-Fessard a été mis à jour le 2025-10-31 par ADRT45