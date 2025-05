Salon du livre – Saint-Rémy, 22 juin 2025 07:00, Saint-Rémy.

Calvados

Salon du livre centre culturel Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Un salon du livre est accueilli au centre culturel des Fosses d’Enfer

Un salon du livre est accueilli au centre culturel des Fosses d’Enfer .

centre culturel

Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 69 14 11

English : Salon du livre

Visual artist and teacher, graduated from the Beaux-arts de Caen in 2003 with honors

Registered with the Maison des Artistes since 2006. I have developed my visual universe in France and abroad.

I have collaborated with public institutions such as DRAC Normandie, FDAC de l’Orne, Centre des arts d’Enghien les Bains, Musée des Beaux-Arts D’Alençon and private galleries such as Vente Privée head office, Galerie In Situ, Galerie Hors Champ…

I’m developing a hybrid plastic practice that questions and renews classical statuary.

Although the human figure enables me to create a link between all my creations, it is by no means the primary subject.

These figures appear both massive and paradoxically fragile, full of emptiness. This emptiness activates and gives shape to these silhouettes. The viewer must then select what he or she observes: foreground, background, structures, lacework, or the space in and around the works.

Light intrudes into the interstices, redrawing these silhouettes as the hours pass.

Whether real or suggested, movement appears in different forms. These sculptures oscillate, vibrate and move in space. In addition to suggested movement, real movement is created, activated by the viewer’s movements.

The renewal of form is also achieved through the materials used.

Far from ancient marbles or bronzes, these materials become poor > or extremely technical.

Lace takes shape and becomes spatialized, metallic, colored, or finally disappears in favor of plant fibers.

These representations evoke both the primitive arts and the most recent digital modelling.

These fragmentary silhouettes appear as signs and rhythms in space, simplifying them to the extreme, bordering on abstraction.

German : Salon du livre

Bildender Künstler und Lehrer, schloss 2003 sein Studium der Schönen Künste in Caen mit Auszeichnung ab

Seit 2006 im Maison des Artistes registriert. Ich konnte meine visuelle Welt in Frankreich und im Ausland entwickeln.

So hatte ich die Gelegenheit, mit öffentlichen Institutionen zusammenzuarbeiten: DRAC Normandie, FDAC de l’Orne, Centre des arts d’Enghien les Bains, Musée des Beaux-Arts d’Alençon oder auch mit Galerien und privaten Einrichtungen: Hauptsitz von Vente Privée, Galerie In Situ, Galerie Hors Champ…

Ich entwickle eine hybride plastische Praxis, die die klassische Statue hinterfragt und erneuert.

Obwohl die menschliche Figur es mir ermöglicht, eine Verbindung zwischen all meinen Kreationen herzustellen, ist sie keineswegs das Hauptthema.

Diese Figuren erscheinen gleichzeitig massiv und paradoxerweise zerbrechlich und voller Leere. Diese Leere wird aktiviert und verleiht den Silhouetten Körper. Der Betrachter muss entscheiden, was er betrachtet: Vordergrund, Hintergrund, Strukturen, Spitzen oder auch den Raum in und um die Werke herum.

Das Licht dringt in die Zwischenräume ein und zeichnet die Silhouetten im Laufe der Stunden neu.

Die Bewegung, ob real oder angedeutet, erscheint in verschiedenen Formen. Die Skulpturen schwingen, vibrieren und bewegen sich im Raum. So entsteht aus der angedeuteten Bewegung eine tatsächliche Bewegung, die durch die Bewegungen des Betrachters aktiviert wird.

Die Erneuerung der Formen erfolgt auch durch die Materialien.

Weit entfernt von den antiken Marmor- oder Bronzematerialien werden diese Materialien armselig > oder extrem technisch.

Die Spitze nimmt Körper an und wird räumlich, wird metallisch, färbt sich oder verschwindet schließlich zugunsten von Pflanzenfasern.

Diese Darstellungen erinnern an die frühen Künste, aber auch an die jüngsten digitalen Modelle.

Diese fragmentarischen Silhouetten erscheinen wie Zeichen und Rhythmen im Raum und vereinfachen sie bis zum Äußersten, an der Grenze zur Abstraktion.

Italiano :

Una fiera del libro al centro culturale di Fosses d’Enfer

Espanol :

Feria del libro en el centro cultural de Fosses d’Enfer

L’événement Salon du livre Saint-Rémy a été mis à jour le 2025-05-26 par OT Suisse Normande