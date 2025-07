Salon du livre | Saugues Saugues

Salon du livre | Saugues Saugues dimanche 20 juillet 2025.

Salon du livre | Saugues

le Bourg Saugues Haute-Loire

Début : Dimanche 2025-07-20

fin : 2025-07-20

2025-07-20

L’équipe de la médiathèque vous accueillera au Salon du livre de la Fête de la Madeleine.

le Bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mediatheque@saugues.fr

English :

The media library team welcomes you to the Fête de la Madeleine book fair.

German :

Das Team der Mediathek wird Sie auf der Buchmesse des Madeleine-Festes begrüßen.

Italiano :

L’équipe della mediateca vi dà il benvenuto alla Fiera del libro della Fête de la Madeleine.

Espanol :

El equipo de la mediateca le da la bienvenida a la feria del libro de la Fête de la Madeleine.

L’événement Salon du livre | Saugues Saugues a été mis à jour le 2025-06-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier