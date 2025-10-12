Salon du livre Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne

Zone Bonard Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Pour ce nouveau Salon du livre, une trentaine d’auteurs, deux associations, quatre maisons d’édition et une librairie spécialisée dans les livres jeunesse seront présents pour vous présenter leurs œuvres et leur métier. Des animations pour enfants et adultes seront au programme, notamment le matin sur le thème de la musique et des histoires en langage des signes et l’après-midi, un atelier couture de marque-pages en tissus. Entrée libre. .

Zone Bonard Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 59 14 67 lesamisdelabastide33@gmail.com

