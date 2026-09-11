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Salon du livre Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne

dimanche 11 octobre 2026 · Zone Bonard · Sauveterre-de-Guyenne

Salon du livre Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Zone Bonard
Adresse
Salle Simone Veil
Ville
33540 Sauveterre-de-Guyenne
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Sauveterre-de-Guyenne

Salon du livre

Zone Bonard Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Tout au long de la journée, profitez du salon du livre à la salle Simone Veil. Des auteurs, maisons d’édition et libraires se réuniront pour partager leur passion avec le public. Cet événement en entrée libre est l’occasion idéale pour découvrir de nouveaux univers littéraires et échanger directement avec ceux qui font vivre le livre. Une lecture musicale sera proposée aux enfants de 3 ans et bien d’autres animations (programme à venir).   .

Zone Bonard Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 59 14 67  lesamisdelabastide33@gmail.com

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English : Salon du livre

L’événement Salon du livre Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de l’Entre-deux-Mers

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