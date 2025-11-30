Salon du livre Salle polyvanlente Savigny-sur-Aisne

Salon du livre

Pour vos cadeaux de fin d’année, la bibliothèque de Savigny-sur-Aisne vous invite à venir à la rencontre d’une vingtaine d’auteurs et éditeurs régionaux, ainsi que de la librairie Lecture & Confiture à la salle des fêtes (rue des écoles).Durant la journée, vous pourrez également découvrir la belle exposition Regard sur le monde d’André DHOTEL à la bibliothèque, participer à un atelier poésie avec Martine Boxbeld et écouter les contes de Juliette Cheriki-Nort dans le salon du gîte La Cure.

Salle polyvanlente 1 rue des écoles Savigny-sur-Aisne 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 93 bibliotheque.savigny08@Orange.FR

English :

For your end-of-year gifts, the Savigny-sur-Aisne library invites you to come and meet some twenty regional authors and publishers, as well as the bookshop Lecture & Confiture at the Salle des Fêtes (rue des écoles). During the day, you can also discover the beautiful exhibition Regard sur le monde d’André DHOTEL at the library, take part in a poetry workshop with Martine Boxbeld and listen to Juliette Cheriki-Nort’s tales in the living room of the gîte La Cure.

German :

Für Ihre Weihnachtsgeschenke lädt Sie die Bibliothek von Savigny-sur-Aisne ein, rund 20 regionale Autoren und Verleger sowie die Buchhandlung Lecture & Confiture im Festsaal (rue des écoles) zu treffen.Tagsüber können Sie außerdem die schöne Ausstellung Regard sur le monde d’André DHOTEL in der Bibliothek entdecken, an einem Poesie-Workshop mit Martine Boxbeld teilnehmen und im Salon der Unterkunft La Cure den Märchen von Juliette Cheriki-Nort lauschen.

Italiano :

Per i vostri regali di fine anno, la biblioteca di Savigny-sur-Aisne vi invita a incontrare una ventina di autori ed editori regionali, così come la libreria Lecture & Confiture presso la Salle des Fêtes (rue des écoles). Durante la giornata, potrete anche scoprire la bellissima mostra Regard sur le monde d’André DHOTEL presso la biblioteca, partecipare a un laboratorio di poesia con Martine Boxbeld e ascoltare i racconti di Juliette Cheriki-Nort nel salotto della gîte La Cure.

Espanol :

Para sus regalos de fin de año, la biblioteca de Savigny-sur-Aisne le invita a venir al encuentro de una veintena de autores y editores regionales, así como a la librería Lecture & Confiture en la Salle des Fêtes (rue des écoles). Durante el día, también podrá descubrir la bella exposición Regard sur le monde d’André DHOTEL en la biblioteca, participar en un taller de poesía con Martine Boxbeld y escuchar los cuentos de Juliette Cheriki-Nort en el salón de la casa rural La Cure.

