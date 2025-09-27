Salon du livre Seulles Terre et Mer Creully Creully sur Seulles

Salon du livre Seulles Terre et Mer Creully Creully sur Seulles samedi 27 septembre 2025.

Salon du livre Seulles Terre et Mer

Creully 6 Rue de Bretteville Creully sur Seulles Calvados

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Evénement proposé par le réseau de médiathèques de Seulles Terre et Mer, le Salon du Livre 2025 décline le thème Écologie & Imaginaire. Avec la participation de Blanche Collange, Andreï Arinouchkine, Alban Cambe et Pierre Dubourg, accompagné de Rudy Sebyre, qui seront présents en dédicace.

Au programme à 10h30, atelier de démonstration par Alban Cambe « comment allumer un feu » (inscription obligatoire), et à 16h, concert du groupe « Tavarn », trio de musique folk. Toute la journée, exposition « Jardin au naturel », jeux ludiques, jeux des graines, pop-corn et barbe à papa. .

Creully 6 Rue de Bretteville Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 2 31 80 38 93 bibliocreully@gmail.com

English : Salon du livre Seulles Terre et Mer

An event organized by the Seulles Terre et Mer network of media libraries, the Salon du Livre 2025 focuses on the theme of Ecology & Imagination. With the participation of Blanche Collange, Andreï Arinouchkine, Alban Cambe and Pierre Dubourg, accompanied by Rudy Sebyre, who will be present for signing sessions.

German : Salon du livre Seulles Terre et Mer

Die Buchmesse 2025 ist eine vom Mediatheken-Netzwerk von Seulles Terre et Mer organisierte Veranstaltung, die das Thema Ökologie und Imagination behandelt. Mit der Teilnahme von Blanche Collange, Andreï Arinouchkine, Alban Cambe und Pierre Dubourg, begleitet von Rudy Sebyre, die anwesend sein werden, um zu signieren.

Italiano :

Organizzato dalla rete di mediateche Seulles Terre et Mer, il Salon du Livre 2025 è incentrato sul tema Ecologia e immaginario. Con la partecipazione di Blanche Collange, Andreï Arinouchkine, Alban Cambe e Pierre Dubourg, accompagnati da Rudy Sebyre, che firmeranno i loro libri.

Espanol :

Evento organizado por la red de mediatecas Seulles Terre et Mer, el Salón del Libro 2025 se centra en el tema de la Ecología y el Imaginario. Con la participación de Blanche Collange, Andreï Arinouchkine, Alban Cambe y Pierre Dubourg, acompañados por Rudy Sebyre, que firmarán sus libros.

