Salon du Livre Soirée pour tous Troyes

Salon du Livre Soirée pour tous Troyes vendredi 10 octobre 2025.

Salon du Livre Soirée pour tous

Espace Argence Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 17:30:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Au programme



– 17h30 Diffusion de la collection Micro-Folie Grand Est

– 18h Performance participative de l’Ecole des Beaux-Arts de Troyes et du Conservatoire Marcel Landowski

– 18h-19h Performance L’histoire de Babar par l’Aurore, l’Ecole de l’Orchestre

– 18h-19h Les Bulles d’Anaïs

– 18h-21h Jeu-enquête le musée des faussaires avec l’UDAF de l’Aube

– 18h-19h Conférence sur les femmes artistes et quiz par les Micro-Folies

– 19h-20h Jeu fresque des femmes artistes avec Marion Augustin

– 19h30 Light painting avec le 11bis

– 20h Escape Game Mémoires de la forêt La chasse aux souvenirs

– 19h30-22h DJ Set de Dove M.L.E.H

– 21h à 22h Dédicaces de Marion Augustin, Lisa Balavoine, Mickaël BrunArnaud, Laurent Galandon, Cyprien Hotte, Lina Leson, Loui, Flore Vesco, Frédéric Maupomé .

Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 14 43 slj.troyes@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon du Livre Soirée pour tous Troyes a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne