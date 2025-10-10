Salon du Livre Soirée pour tous Troyes

Salon du Livre Soirée pour tous

Salon du Livre Soirée pour tous Troyes vendredi 10 octobre 2025.

Salon du Livre Soirée pour tous

Espace Argence Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 17:30:00
fin : 2025-10-10 22:00:00

Date(s) :
2025-10-10

Au programme

– 17h30 Diffusion de la collection Micro-Folie Grand Est
– 18h Performance participative de l’Ecole des Beaux-Arts de Troyes et du Conservatoire Marcel Landowski
– 18h-19h Performance L’histoire de Babar par l’Aurore, l’Ecole de l’Orchestre
– 18h-19h Les Bulles d’Anaïs
– 18h-21h Jeu-enquête le musée des faussaires avec l’UDAF de l’Aube
– 18h-19h Conférence sur les femmes artistes et quiz par les Micro-Folies
– 19h-20h Jeu fresque des femmes artistes avec Marion Augustin
– 19h30 Light painting avec le 11bis
– 20h Escape Game Mémoires de la forêt La chasse aux souvenirs
– 19h30-22h DJ Set de Dove M.L.E.H
– 21h à 22h Dédicaces de Marion Augustin, Lisa Balavoine, Mickaël BrunArnaud, Laurent Galandon, Cyprien Hotte, Lina Leson, Loui, Flore Vesco, Frédéric Maupomé   .

Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 14 43  slj.troyes@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon du Livre Soirée pour tous Troyes a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne