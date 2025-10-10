Salon du Livre Soirée pour tous Troyes
Espace Argence Troyes Aube
Début : 2025-10-10 17:30:00
fin : 2025-10-10 22:00:00
2025-10-10
Au programme
– 17h30 Diffusion de la collection Micro-Folie Grand Est
– 18h Performance participative de l’Ecole des Beaux-Arts de Troyes et du Conservatoire Marcel Landowski
– 18h-19h Performance L’histoire de Babar par l’Aurore, l’Ecole de l’Orchestre
– 18h-19h Les Bulles d’Anaïs
– 18h-21h Jeu-enquête le musée des faussaires avec l’UDAF de l’Aube
– 18h-19h Conférence sur les femmes artistes et quiz par les Micro-Folies
– 19h-20h Jeu fresque des femmes artistes avec Marion Augustin
– 19h30 Light painting avec le 11bis
– 20h Escape Game Mémoires de la forêt La chasse aux souvenirs
– 19h30-22h DJ Set de Dove M.L.E.H
– 21h à 22h Dédicaces de Marion Augustin, Lisa Balavoine, Mickaël BrunArnaud, Laurent Galandon, Cyprien Hotte, Lina Leson, Loui, Flore Vesco, Frédéric Maupomé .
Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 14 43 slj.troyes@orange.fr
