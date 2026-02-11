Salon du livre, sur la thématique famille, familles

Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

L’association 2A propose la troisième édition du salon du livre. De nombreux évènements seront proposés samedi 28 février, samedi 7 et dimanche 8 mars. Dimanche 8 mars, des animations seront proposées à la salle des fêtes de Soulièvres de 10 h à 18 h. Présentation de ses livres par Florence Lizé à 10 h, suivie d’échanges avec le public, lecture à voix haute par Luc Turlan à 11 h 15, atelier dessin Viens dessiner avec Crapoto avec Luc Turlan à 14 h, table ronde avec auteurs à 15 h avec en modératrice Mélanie Brimaud, lecture à voix haute avec Sylvie Le Mercier et Bernard Burgaud, mise en son avec Philippe Bossard et Bernard Burgaud à la guitare, à 16 h Fille. Père. Un futur né d’hier. . Toute la journée dédicaces et rencontres avec les auteurs, tombola, exposition des travaux des élèves réalisés avec les différents auteurs, exposition art postal. Restauration sur place. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 27 80 97 animationsenairvaudais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du livre, sur la thématique famille, familles

L’événement Salon du livre, sur la thématique famille, familles Airvault a été mis à jour le 2026-02-06 par CC Airvaudais Val du Thouet