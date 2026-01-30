Salon du livre, sur la thématique familles Airvault

Salon du livre, sur la thématique familles Airvault samedi 28 février 2026.

Airvault Deux-Sèvres

Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

2026-02-28

L’association 2A propose la troisième édition du salon du livre. De nombreux évènements seront proposés le samedi 28 février, le samedi 7 et le dimanche 8 mars. Samedi 28 février rencontre auteurs jeunesse et dédicaces à la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet. Samedi 7 mars projection et conférence. Dimanche 8 mars rencontre d’auteurs, tables rondes, lectures musicales, dédicaces… Le programme complet sera disponible prochainement.   .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 27 80 97  animationsenairvaudais@gmail.com

