Salon du livre, sur la thématique familles

Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

L’association 2A propose la troisième édition du salon du livre. De nombreux évènements seront proposés le samedi 28 février, le samedi 7 et le dimanche 8 mars. Samedi 28 février rencontre auteurs jeunesse et dédicaces à la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet. Samedi 7 mars projection et conférence. Dimanche 8 mars rencontre d’auteurs, tables rondes, lectures musicales, dédicaces… Le programme complet sera disponible prochainement. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 27 80 97 animationsenairvaudais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du livre, sur la thématique familles

L’événement Salon du livre, sur la thématique familles Airvault a été mis à jour le 2026-01-22 par CC Airvaudais Val du Thouet