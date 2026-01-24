Salon du livre, sur la thématique familles Airvault
Salon du livre, sur la thématique familles Airvault samedi 7 mars 2026.
Salon du livre, sur la thématique familles
Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
L’association 2A propose la troisième édition du salon du livre. De nombreux évènements seront proposés le samedi 28 février, le samedi 7 et le dimanche 8 mars. Samedi 28 février rencontre auteurs jeunesse et dédicaces à la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet. Samedi 7 mars projection et conférence. Dimanche 8 mars rencontre d’auteurs, tables rondes, lectures musicales, dédicaces… Le programme complet sera disponible prochainement. .
Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 27 80 97 animationsenairvaudais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon du livre, sur la thématique familles
L’événement Salon du livre, sur la thématique familles Airvault a été mis à jour le 2026-01-22 par CC Airvaudais Val du Thouet