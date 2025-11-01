Salon du livre Espace culturel Toulenne

Espace culturel 81 Av. du 8 Mai 1945 Toulenne Gironde

Gratuit

Le Centre du Patrimoine Sud Gironde en partenariat avec l’association ATPH de Toulenne, un salon du livre qui se déroulera les samedi 1er et dimanche2 novembre au sein de l’Espace Culturel de Toulenne. Alain Miot convie les écrivaines, et les écrivains, ainsi que les maisons d’édition à prendre contact avec lui pour ceux qui seraient susceptibles d’être intéressés par ce projet. .

Espace culturel 81 Av. du 8 Mai 1945 Toulenne 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 52 47 70 alainmiot33@gmail.com

