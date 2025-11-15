Salon du livre Les Muséales Tourouvre au Perche
Salon du livre Les Muséales Tourouvre au Perche samedi 28 février 2026.
Salon du livre
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne
Samedi 2026-02-28
2026-03-01
2026-02-28
Les Muséales et l’Office de tourisme des Hauts du Perche organisent leur premier salon du livre. .
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55 ottourouvre@cdchautsperche.fr
