Salon du livre Un livre sous le sapin Salle le pré vert Chaillé-les-Marais

Salon du livre Un livre sous le sapin

Salle le pré vert Rue de l'An VI Chaillé-les-Marais Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-12-20 10:30:00

2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

3e Salon du Livre 55 auteurs organisé par l’association Chapardeur d’Etoiles .

55 auteurs confirmés seront présents pour vous présenter leurs ouvrages et offrant un choix particulièrement éclectique et avec Yves VIOLLIER en tant qu’invité d’honneur le samedi 20.

Rencontres, dédicaces et tombola seront au programme.

Pour compléter le weekend, rendez-vous le samedi 20 décembre à 20h30 au Théâtre Le Jean-Baptiste à Chaillé-les-Marais et le dimanche 21 à 18h, Gérard DEZEMERIE et une dizaine d’acteurs, musiciens, danseurs vous proposeront une épopée vivante et émouvante Le voyage de Théophile contant le périple quasi initiatique d’un apprenti tisserand vendéen jusqu’aux confins de l’Asie. .

Salle le pré vert Rue de l’An VI Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 6 89 20 81 88 chapardeurdetoiles@gmail.com

English :

3rd 55-author book fair organized by the Chapardeur d’Etoiles association.

German :

3. Buchmesse 55 Autoren, organisiert von der Vereinigung Chapardeur d’Etoiles .

Italiano :

3° Salone del libro di 55 autori organizzato dall’associazione Chapardeur d’Etoiles .

Espanol :

3ª feria del libro de 55 autores organizada por la asociación Chapardeur d’Etoiles .

