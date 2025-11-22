Salon du livre Espace Culturel Saint Pierremont Val de Briey

Salon du livre

Espace Culturel Saint Pierremont 11 Rue du Parc Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 19:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Pour sa 11ème édition, le salon Des livres et vous promet de nouvelles belles rencontres et découvertes avec une cinquantaine d’auteurs·rice·s présent·e·s, issus de tous les horizons du roman à la BD, de la littérature jeunesse à la fantasy… Cette année, le salon aura pour marraine Virginy L. Sam (Le journal d’une peste, Lili Canaille) et pour parrain Lapuss’ (Putain de chat, Vieilles crapules).

Si la diversité prévaut, parmi les auteurs·rice·s présents, certaine.e.s ont un lien particulier avec notre région, notamment Paul Couturiau (Retour à la vallée des Anges), Jeanne Rivière (Lorraine brûle) ou Stéphane Créty et Sylvain Cordurié.

Des Livres et vous , c’est aussi l’occasion de faire participer les plus jeunes grâce au concours d’écriture et aux ateliers organisés dans les écoles et pendant le salon.

Le temps d’un week-end, l’Espace Saint-Pierremont vous invite à partager votre amour des livres et de la lecture grâce à un programme varié dédicaces, échanges, exposition, animation, ateliers.

Samedi 22 novembre 14h-19h Dimanche 23 novembre 10h-17h

Entrée gratuiteTout public

0 .

Espace Culturel Saint Pierremont 11 Rue du Parc Val de Briey 54790 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 16 00

English :

For its 11th edition, the Des livres et vous book fair promises to bring you new and exciting encounters and discoveries, with some fifty authors taking part from all horizons: from novels to comics, from children’s literature to fantasy? This year, the fair will be sponsored by Virginy L. Sam (Le journal d?une peste, Lili Canaille) and Lapuss? (Putain de chat, Vieilles crapules).

While diversity prevails, some of the authors present have a particular link with our region, notably Paul Couturiau (Retour à la vallée des Anges), Jeanne Rivière (Lorraine brûle) and Stéphane Créty and Sylvain Cordurié.

Des Livres et vous is also an opportunity to involve the very young, thanks to a writing competition and workshops organized in schools and during the show.

For the duration of the weekend, Espace Saint-Pierremont invites you to share your love of books and reading with a varied program of book signings, discussions, exhibitions, activities and workshops.

Saturday November 22: 2pm-7pm Sunday November 23: 10am-5pm

Free admission

German :

Ausgabe der Messe Des livres et vous verspricht wieder tolle Begegnungen und Entdeckungen mit rund 50 Autorinnen und Autoren aus allen Bereichen: vom Roman bis zum Comic, von der Jugendliteratur bis zur Fantasy? Die diesjährige Messe wird von Virginy L. Sam (Le journal d’une peste, Lili Canaille) und Lapuss? (Putain de chat, Vieilles crapules) betreut.

Unter den Autoren und Autorinnen sind einige, die eine besondere Beziehung zu unserer Region haben, wie Paul Couturiau (Retour à la vallée des Anges), Jeanne Rivière (Lorraine brûle) oder Stéphane Créty und Sylvain Cordurié.

Des Livres et vous ist auch eine Gelegenheit, die Jüngsten in den Schreibwettbewerb und die Workshops einzubeziehen, die in den Schulen und während der Messe organisiert werden.

Ein Wochenende lang lädt Sie der Espace Saint-Pierremont dazu ein, Ihre Liebe zu Büchern und zum Lesen mit einem abwechslungsreichen Programm zu teilen: Signierstunden, Austausch, Ausstellung, Animation, Workshops.

Samstag, 22. November: 14-19 Uhr Sonntag, 23. November: 10-17 Uhr

Freier Eintritt

Italiano :

Giunta all’undicesima edizione, la fiera del libro Des livres et vous promette di essere un’altra grande occasione per incontrare e scoprire nuovi autori di ogni genere: dai romanzi ai fumetti, dalla letteratura per ragazzi al fantasy? Quest’anno la fiera sarà sponsorizzata da Virginy L. Sam (Le journal d’une peste, Lili Canaille) e Lapuss? (Putain de chat, Vieilles crapules).

Se la diversità è all’ordine del giorno, alcuni degli autori partecipanti hanno un legame particolare con la nostra regione, in particolare Paul Couturiau (Retour à la vallée des Anges), Jeanne Rivière (Lorraine brûle) e Stéphane Créty e Sylvain Cordurié.

Des Livres et vous è anche un’occasione per coinvolgere i giovanissimi, con un concorso di scrittura e laboratori organizzati nelle scuole e durante la mostra.

Durante il fine settimana, l’Espace Saint-Pierremont vi invita a condividere l’amore per i libri e la lettura con un programma variegato di presentazioni di libri, discussioni, mostre, attività e laboratori.

Sabato 22 novembre: 14.00-19.00 Domenica 23 novembre: 10.00-17.00

Ingresso libero

Espanol :

En su undécima edición, el salón del libro Des livres et vous promete ser otra gran oportunidad para conocer y descubrir nuevos autores de todos los ámbitos: de la novela al cómic, de la literatura infantil a la fantasía? Este año, el salón contará con el patrocinio de Virginy L. Sam (Le journal d?une peste, Lili Canaille) y Lapuss? (Putain de chat, Vieilles crapules).

Aunque la diversidad está a la orden del día, algunos de los autores participantes tienen un vínculo especial con nuestra región, en particular Paul Couturiau (Retour à la vallée des Anges), Jeanne Rivière (Lorraine brûle) y Stéphane Créty y Sylvain Cordurié.

Des Livres et vous es también una oportunidad para implicar a los más jóvenes, con un concurso de escritura y talleres organizados en las escuelas y durante el espectáculo.

Durante el fin de semana, el Espace Saint-Pierremont le invita a compartir su amor por los libros y la lectura con un variado programa de firmas de libros, debates, exposiciones, actividades y talleres.

Sábado 22 de noviembre: de 14.00 a 19.00 h Domingo 23 de noviembre: de 10.00 a 17.00 h

Entrada gratuita

L’événement Salon du livre Val de Briey a été mis à jour le 2025-10-23 par MILTOL