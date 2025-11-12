Salon du livres Rocade de Quimill Châteaulin

Salon du livres

Le dimanche 16 novembre 2025, Châteaulin accueillera la 15e édition de son Salon du Livre, un événement désormais incontournable pour tous les passionnés de littérature.

Organisé par la bibliothèque municipale Perrine de Grissac, en partenariat avec La Maison Qui Pousse, les Éditions Locus Solus, le cinéma Agora et Cloître Imprimeurs, le salon met à l’honneur la richesse du livre sous toutes ses formes romans, bandes dessinées, albums jeunesse, essais et poésie.

Une semaine de rendez-vous littéraires

Cette année, le Salon du Livre s’étend sur cinq jours d’animations, du mercredi 12 au dimanche 16 novembre, avec ateliers, projections, lectures et rencontres destinés à tous les publics.

Parmi les moments forts Atelier d’illustration avec Manon Beaumont (mercredi), Projection du documentaire Loup y es-tu ?* en présence du réalisateur Mathurin Peschet (jeudi), Rencontres scolaires autour des métiers du livre (jeudi et vendredi) et P’tit déj’auteur avec Virginie Foutel, historienne d’art (samedi)

Le dimanche 16 novembre, l’Espace Coatigrac’h accueillera plus de 50 auteurs pour une journée de dédicaces, d’échanges et de découvertes littéraires, ponctuée d’animations gratuites

Conférence sur Lucien Laubier, biologiste des grands fonds avec Gilles Chatry

Atelier de gravure avec Christelle Le Guen

Lecture-rencontre avec Anne-Christine Tinel

Conférence-rencontre avec Christian Blanchard

Atelier jeunesse Ma grand-mère étoile avec Sandrine Pierrefeu

Lectures par Hervé Bellec

Rencontre avec Nono, dessinateur de presse .

