Salon du livres neufs École Rouvres-en-Xaintois

École 65 rue de l'Église Rouvres-en-Xaintois Vosges

Vendredi Jeudi 2025-11-26 11:30:00

2025-11-28 13:30:00

2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28

Salon du livres neufs.

Profitez de cette vente exceptionnelle pour dénicher des romans, BD, albums jeunesse, documentaires et bien plus encore.

Opération ouverte à tous en partenariat avec la librairie Lambert de Neufchâteau.

L’argent récolté leur permettra d’acheter de nouveaux livres pour la bibliothèque des enfants.Tout public

École 65 rue de l’Église Rouvres-en-Xaintois 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 65 66 81 usepbellevue@gmail.com

English :

New book fair.

Take advantage of this exceptional sale to find novels, comics, children’s albums, documentaries and much more.

Open to all, in partnership with the Lambert bookshop in Neufchâteau.

The money raised will enable them to buy new books for the children’s library.

German :

Messe für neue Bücher.

Nutzen Sie diesen außergewöhnlichen Verkauf, um Romane, Comics, Jugendalben, Dokumentarfilme und vieles mehr zu finden.

Diese Aktion ist für alle offen und wird in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Lambert in Neufchâteau durchgeführt.

Mit dem eingenommenen Geld können sie neue Bücher für die Kinderbibliothek kaufen.

Italiano :

Fiera del libro nuovo.

Approfittate di questa vendita eccezionale per trovare romanzi, fumetti, libri per bambini, documentari e molto altro.

La vendita è aperta a tutti, in collaborazione con la libreria Lambert di Neufchâteau.

Il denaro raccolto sarà utilizzato per acquistare nuovi libri per la biblioteca dei bambini.

Espanol :

Feria del libro nuevo.

Aproveche esta venta excepcional para encontrar novelas, cómics, libros infantiles, documentales y mucho más.

La venta está abierta a todos, en colaboración con la librería Lambert de Neufchâteau.

El dinero recaudado se destinará a la compra de nuevos libros para la biblioteca infantil.

