Salon du lycéen et de l’étudiant Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

Salon du lycéen et de l’étudiant Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 09:00 – 17:00

Gratuit : oui Etudiant

Vous êtes au lycée ou en études supérieures et vous réfléchissez à votre futur parcours d’études ? Le Salon du lycéen et de l’étudiant 2025 est le rendez-vous incontournable pour éclairer votre projet d’orientation et façonner votre avenir.Organisé en partenariat avec l’Académie de Nantes, retrouvez au programme de notre salon :• Infos sur les formations, écoles, universités et métiers• Conseils pratiques pour préparer Parcoursup• Focus sur les dossiers de candidature et les débouchés• Échanges avec des professionnels de l’éducation• Conférences, ateliers et stands d’information animés par nos expertsInvitation gratuite obligatoire

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://bit.ly/NantesSLE25