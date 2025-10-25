Salon du mariage 2025 La Maison Verneuil Paray-le-Monial

La Maison Verneuil 2 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Le Salon du Mariage de La Maison Verneuil revient en première édition les 25 et 26 octobre 2025 à Paray-le-Monial.

Durant deux jours, La Maison Verneuil ouvrira ses portes pour accueillir de nombreux prestataires passionnés, tous spécialisés dans l’univers du mariage et de l’événementiel privé. Futurs mariés, familles ou simples curieux trouveront une mine d’inspiration photographes, décorateurs, DJ, traiteurs, spécialistes beauté & bien-être, animations originales et bien plus encore.

Au programme des défilés de mode, ateliers découverte et dégustations, ainsi que des animations pour échanger directement avec les professionnels.

Ce salon se veut convivial, chaleureux et inspirant, permettant à chacun d’imaginer le jour J ou tout autre événement (anniversaires, baptêmes, fêtes de famille…) en toute sérénité.

L’entrée est ouverte à tous, avec restauration sur place pour profiter pleinement de ce moment.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour préparer votre mariage ou célébrer vos plus beaux événements dans un cadre authentique et plein de charme. .

