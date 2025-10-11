Salon du Mariage 3ème édition au Village Made In France Village Made In France Puget-sur-Argens

Village Made In France 146 boulevard de Bazeilles Puget-sur-Argens Var

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Salon du Mariage 3ème édition au Village Made In France le samedi 11 octobre de 10h à 18h !

Village Made In France 146 boulevard de Bazeilles Puget-sur-Argens 83480 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 88 07 32 41 contact@levillagemadeinfrance.fr

English :

Salon du Mariage 3rd edition at the Village Made In France on Saturday, October 11th from 10am to 6pm!

German :

Salon du Mariage 3. Ausgabe im Village Made In France am Samstag, den 11. Oktober von 10 bis 18 Uhr!

Italiano :

3° Fiera degli sposi al Villaggio Made In France sabato 11 ottobre dalle 10.00 alle 18.00!

Espanol :

3ª Feria de Bodas en el Village Made In France el sábado 11 de octubre de 10:00 a 18:00 horas

