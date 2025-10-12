Salon du Mariage à la Vie A L’Amour Rue la Carrère Bougarber

Rue la Carrère Domaine Bourdalé-Dufau Bougarber Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Un évènement bientôt à fêter?

Un mariage à organiser?

Besoin d’inspirations et de conseils?

La Troisième édition du Salon du Mariage A la vie, A l’amour dans le Béarn arrive ce dimanche 12 Octobre 2025 à Bougarber au Domaine Bourdalé Dufau.

?25 professionnels du mariage et de l’évènement vous attendent

Organisatrice, décoratrice, robe de mariée, photographe, fleuriste, papeterie, maquilleuse, coiffeuse, vidéaste, caviste, traiteur, magicien, …

Découvrez le programme

10h Ouverture des portes

11h00 13h00 brunch raffiné à volonté signé C’ton moment by Véro Food&Bar (Sur Réservation )

16h Défilé de robes de mariées par Un Oui vers l’Infini et La Boutique Contresens.

16h30 Ouverture de bal.

Et durant toute la journée, coiffure et maquillage en continu pour le défilé

Et des lots à gagner dès votre arrivée .

Rue la Carrère Domaine Bourdalé-Dufau Bougarber 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 86 66 29 ctonmoment.byvero@gmail.com

