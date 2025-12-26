Salon du Mariage à Niort, Niort
Le Salon du Mariage fête ses 33 ans !
Rendez-vous les 7 et 8 février 2026, de 10h00 à 18h00, pour un week-end plein d’amour, d’inspiration et de surprises !
Le spot incontournable pour préparer le plus beau jour de votre vie !
Traiteurs, bijoutiers, fleuristes, photographes, créateurs de robes et de costumes, animateurs, lieux de réception, officiants, organisateurs, garde d’enfants…
Tous les pros du mariage réunis pour réaliser vos rêves les plus romantiques
Défilés magiques à 11h, 15h et 17h — samedi et dimanche !
Venez découvrir les tendances mariage 2026 dans une ambiance chaleureuse
Tarif 5€/personne
Restauration sur place
Parking gratuit
Espace enfants gratuit
Bar non-stop pour trinquer à l’amour ! .
6 Rue Archimède Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 25 23 09 25
