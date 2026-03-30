Salon du mariage au Domaine de Bertranet Domaine de Bertranet Tonneins

Salon du mariage au Domaine de Bertranet

Domaine de Bertranet 1950 route de Saint Georges Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Le Domaine de Bertranet, lieu de réception champêtre idéal pour imaginer et préparer le plus beau jour de votre vie, vous ouvre ses portes les 25 et 26 avril 2026 pour une immersion unique dans l’univers du mariage.

Le Domaine de Bertranet, lieu de réception champêtre idéal pour imaginer et préparer le plus beau jour de votre vie, vous ouvre ses portes les 25 et 26 avril 2026 pour une immersion unique dans l’univers du mariage. Le temps d’un week-end, laissez-vous inspirer par une vingtaine de professionnels passionnés qui vous feront découvrir tous les aspects de l’organisation de votre grand jour traiteurs, décorateurs, DJ, photographes et bien d’autres. De nombreuses animations viendront rythmer ces deux journées défilé, cérémonie laïque, live musical, scénographies et visites du domaine… Vivez un moment unique lors de la nocturne du samedi soir, sublimée par un spectacle lumineux et pyrotechnique. L’entrée est gratuite et une offre de restauration sera disponible sur place pour prolonger l’expérience en toute convivialité.

Programme ci-dessous. .

Domaine de Bertranet 1950 route de Saint Georges Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 02 97 33

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English : Salon du mariage au Domaine de Bertranet

Domaine de Bertranet, the ideal country-style reception venue for imagining and preparing the most beautiful day of your life, opens its doors to you on April 25 and 26, 2026 for a unique immersion in the world of weddings.

L’événement Salon du mariage au Domaine de Bertranet Tonneins a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Val de Garonne