Salon du Mariage au Grand Hôtel Gallia & Londres Grand Hôtel Gallia & Londres Lourdes

Grand Hôtel Gallia & Londres 26 Avenue Bernadette Soubirous Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-15 17:30:00
2026-02-14
Le Grand Hôtel Gallia & Londres**** à Lourdes, organise la première édition de son Salon du Mariage, le samedi 14 et le dimanche 15 février, de 10h00 à 17h30.
Dans un cadre élégant et raffiné, ce rendez-vous inédit invite les futurs mariés et les familles à venir célébrer l’amour sous toutes ses formes. Mariage, baptême, communion ou renouvellement de vœux le Salon du Mariage est l’occasion idéale pour imaginer et organiser des événements uniques, accompagnés par des prestataires soigneusement sélectionnés.
Durant ces deux journées, les visiteurs pourront découvrir
des espaces de réception modulables, adaptés à chaque projet,
une offre d’hébergement sur place,
un accompagnement personnalisé par les équipes du Grand Hôtel Gallia & Londres,
ainsi que des professionnels de l’événementiel qui seront dévoilés prochainement.
Pensé comme un moment d’échange et d’inspiration, ce salon s’adresse à tous ceux qui souhaitent donner vie à leurs plus beaux moments dans un lieu d’exception.
Informations pratiques
Samedi 14 et dimanche 15 février 2026
Horaires 10h00 17h30
Entrée et parking gratuits
Parking visiteurs 95 Boulevard Rémi Sempé, 65100 Lourdes
Lieu Grand Hôtel Gallia & Londres, 26 Avenue Bernadette Soubirous, 65100 Lourdes
Renseignements au: +33 (0)5 62 94 48 66
Grand Hôtel Gallia & Londres 26 Avenue Bernadette Soubirous Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 48 66
English :
The Grand Hôtel Gallia & Londres**** in Lourdes is organizing the first edition of its Salon du Mariage, on Saturday February 14 and Sunday February 15, from 10:00 am to 5:30 pm.
In an elegant and refined setting, this unique event invites future brides, grooms and families to celebrate love in all its forms. Whether for weddings, christenings, communions or vow renewals, the Salon du Mariage is the ideal opportunity to imagine and organize unique events, accompanied by carefully selected service providers.
Over the two days, visitors can discover
flexible reception spaces, adapted to each project,
on-site accommodation,
personalized support from the Grand Hôtel Gallia & Londres teams,
as well as event professionals to be announced shortly.
Conceived as a moment of exchange and inspiration, this show is aimed at all those who wish to bring their most beautiful moments to life in an exceptional venue.
Practical information
Saturday, February 14 and Sunday, February 15, 2026
Opening hours 10h00 ? 17h30
Free admission and parking
Visitor parking lot: 95 Boulevard Rémi Sempé, 65100 Lourdes
Location: Grand Hôtel Gallia & Londres, 26 Avenue Bernadette Soubirous, 65100 Lourdes
Information: +33 (0)5 62 94 48 66
