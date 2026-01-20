Salon du Mariage au Grand Hôtel Gallia & Londres Grand Hôtel Gallia & Londres Lourdes

Salon du Mariage au Grand Hôtel Gallia & Londres

Grand Hôtel Gallia & Londres 26 Avenue Bernadette Soubirous Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-15 17:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Le Grand Hôtel Gallia & Londres**** à Lourdes, organise la première édition de son Salon du Mariage, le samedi 14 et le dimanche 15 février, de 10h00 à 17h30.

Dans un cadre élégant et raffiné, ce rendez-vous inédit invite les futurs mariés et les familles à venir célébrer l’amour sous toutes ses formes. Mariage, baptême, communion ou renouvellement de vœux le Salon du Mariage est l’occasion idéale pour imaginer et organiser des événements uniques, accompagnés par des prestataires soigneusement sélectionnés.

Durant ces deux journées, les visiteurs pourront découvrir

des espaces de réception modulables, adaptés à chaque projet,

une offre d’hébergement sur place,

un accompagnement personnalisé par les équipes du Grand Hôtel Gallia & Londres,

ainsi que des professionnels de l’événementiel qui seront dévoilés prochainement.

Pensé comme un moment d’échange et d’inspiration, ce salon s’adresse à tous ceux qui souhaitent donner vie à leurs plus beaux moments dans un lieu d’exception.

Informations pratiques

Samedi 14 et dimanche 15 février 2026

Horaires 10h00 17h30

Entrée et parking gratuits

Parking visiteurs 95 Boulevard Rémi Sempé, 65100 Lourdes

Lieu Grand Hôtel Gallia & Londres, 26 Avenue Bernadette Soubirous, 65100 Lourdes

Renseignements au: +33 (0)5 62 94 48 66

.

Grand Hôtel Gallia & Londres 26 Avenue Bernadette Soubirous Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 48 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Grand Hôtel Gallia & Londres**** in Lourdes is organizing the first edition of its Salon du Mariage, on Saturday February 14 and Sunday February 15, from 10:00 am to 5:30 pm.

In an elegant and refined setting, this unique event invites future brides, grooms and families to celebrate love in all its forms. Whether for weddings, christenings, communions or vow renewals, the Salon du Mariage is the ideal opportunity to imagine and organize unique events, accompanied by carefully selected service providers.

Over the two days, visitors can discover

flexible reception spaces, adapted to each project,

on-site accommodation,

personalized support from the Grand Hôtel Gallia & Londres teams,

as well as event professionals to be announced shortly.

Conceived as a moment of exchange and inspiration, this show is aimed at all those who wish to bring their most beautiful moments to life in an exceptional venue.

Practical information

Saturday, February 14 and Sunday, February 15, 2026

Opening hours 10h00 ? 17h30

Free admission and parking

Visitor parking lot: 95 Boulevard Rémi Sempé, 65100 Lourdes

Location: Grand Hôtel Gallia & Londres, 26 Avenue Bernadette Soubirous, 65100 Lourdes

Information: +33 (0)5 62 94 48 66

L’événement Salon du Mariage au Grand Hôtel Gallia & Londres Lourdes a été mis à jour le 2026-01-20 par OT de Lourdes|CDT65