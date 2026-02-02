Salon du mariage au Novotel Tinqueux Route de Soissons Tinqueux
Salon du mariage au Novotel Tinqueux Route de Soissons Tinqueux vendredi 10 avril 2026.
Salon du mariage au Novotel Tinqueux
Route de Soissons Hôtel Novotel Tinqueux Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 10:00:00
fin : 2026-04-12 20:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Tout public
L’évènement idéal pour imaginer le plus beau jour de votre vie. .
Route de Soissons Hôtel Novotel Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon du mariage au Novotel Tinqueux
L’événement Salon du mariage au Novotel Tinqueux Tinqueux a été mis à jour le 2026-02-02 par ADT de la Marne