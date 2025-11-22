Salon du mariage autour des mondes (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde
Salon du mariage autour des mondes (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde samedi 22 novembre 2025.
Salon du mariage autour des mondes (Espace des trois provinces)
Avenue Bernadette et Jacques Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-22
Salon du mariage « Oui pour l’infini » autour des monde.
Le samedi 22 et dimanche 23 novembre
Infos: 06 51 98 65 52 .
Avenue Bernadette et Jacques Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 98 65 52
English : Salon du mariage autour des mondes (Espace des trois provinces)
German : Salon du mariage autour des mondes (Espace des trois provinces)
Italiano :
Espanol : Salon du mariage autour des mondes (Espace des trois provinces)
L’événement Salon du mariage autour des mondes (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-02-07 par Corrèze Tourisme