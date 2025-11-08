Salon du Mariage Autour d’un oui Château du Courlat Lussac

Salon du Mariage Autour d’un oui

Autour d’un Oui, le salon du Mariage Convivial au Château du Courlat

Venez organiser le mariage de vos rêves dans un cadre d’exception, au cœur du vignoble de Saint-Émilion !

Le week-end du 8 et 9 novembre, le magnifique Château du Courlat à Lussac ouvre ses portes pour un salon du mariage résolument convivial et intimiste. Loin des grands salons impersonnels, cet événement est conçu comme un lieu d’échanges privilégiés pour les futurs mariés.

Au programme Inspiration, Rencontres et Détente

Pendant deux jours, venez à la rencontre d’une vingtaine de prestataires passionnés et locaux. Photographes, traiteurs, créateurs de robes, fleuristes, officiants… tous ont été sélectionnés pour la qualité et l’authenticité de leur travail. C’est l’occasion idéale pour trouver de l’inspiration et tisser des liens de confiance pour l’organisation de votre grand jour. .

Château du Courlat 119 Courlat Lussac 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine

