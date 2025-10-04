Salon du Mariage Beauvais
Salon du Mariage Beauvais samedi 4 octobre 2025.
Salon du Mariage
19 Rue Pierre Waguet Beauvais Oise
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 19:00:00
2025-10-04 2025-10-05
Vous l’attendiez avec impatience le Salon du Mariage de Beauvais est de retour !
Ce Salon du Mariage nouvelle génération ouvrira ses portes début octobre pour 2 jours de salon sur le campus d’UniLaSalle à Beauvais.
Et on parlera de tous vos évènements
– mariage
– anniversaire
– baptême
– gender reveal
– EVG/EVJF
Si vous avez un gros événement de prévu en 2026, le Salon du Mariage est THE PLACE TO BE ! 0 .
19 Rue Pierre Waguet Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 84 30 20 contact@idexpo.fr
L’événement Salon du Mariage Beauvais a été mis à jour le 2025-08-11 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis