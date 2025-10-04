Salon du Mariage Beauvais

Salon du Mariage Beauvais samedi 4 octobre 2025.

Salon du Mariage

19 Rue Pierre Waguet Beauvais Oise

Gratuit

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 19:00:00

2025-10-04 2025-10-05

Vous l’attendiez avec impatience le Salon du Mariage de Beauvais est de retour !

Ce Salon du Mariage nouvelle génération ouvrira ses portes début octobre pour 2 jours de salon sur le campus d’UniLaSalle à Beauvais.

Et on parlera de tous vos évènements

– mariage

– anniversaire

– baptême

– gender reveal

– EVG/EVJF

Si vous avez un gros événement de prévu en 2026, le Salon du Mariage est THE PLACE TO BE ! 0 .

19 Rue Pierre Waguet Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 84 30 20 contact@idexpo.fr

